Napoli, da Gattuso lo stop di 24 ore: Mertens fa il turista a Roma

La dolce vita come quel vecchio film. Dries Mertens si gode il suo giorno libero, le 24 ore di stop concesse da Gennaro Gattuso a tutto il Napoli all'indomani della importante vittoria di Torino sui granata. Gli azzurri si rivedranno domani in campo a Castel volturno per il prossimo impegno contro il Cagliari, nel frattempo il belga insieme con la moglie Kat si è perso tra le bellezze - culinarie e museali - della Capitale, prontamente instagrammate.

