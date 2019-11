Una mattinata decisamente impegnativa quella del Napoli di Carlo Ancelotti che ha ormai messo alle spalle la gara contro il Liverpool di mercoledì. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina al centro tecnico di Castelvolturno per il rituale allenamento in vista del match contro il Bologna della prossima domenica. Il gruppo al completo Ha poi aspettato l’arrivo di Aurelio de Laurentiis, annunciato da diverse ore, per risolvere finalmente il caos cominciato 20 giorni fa dopo la gara contro il Salisburgo. Il patron azzurro è arrivato a Castelvolturno alle ore 12.59.



Colloquio di circa un’ora con la squadra che era accompagnata anche da Giuntoli, Edo De Laurentiis, Formisano e tutto lo staff di comunicazione. De Laurentiis ha lasciato Castel Volturno alle 14.10, Ancelotti e il suo staff sono rimasti dentro., non interessati alla questione. Poi parte del gruppo si è trattenuto a pranzo -- mentre alcuni hanno scelto di fare immediato ritorno a casa. Volti distesi all’uscita del centro tecnico In attesa di capire come arriverà il Napoli all’importantissimo appuntamento di domenica per la gara di campionato al San Paolo.