Ancora qualche ora, poi Diego Demme potrà essere un calciatore dle Napoli. Il centrocampista italo-tedesco è pronto a sposare un nuovo progetto della sua carriera, arriverà a Roma questa sera e poi svolgerà domani le visite mediche per il club azzurro, prima di incontrarea Castel Volturno insieme con il resto del gruppo. Al Lipsia andrà una cifra intorno ai, contratto quinquennale, invece, per il centrocampista.LEGGI ANCHE Fabián Ruiz il più caro della serie A: costa 115 milioni, più di Dybala Passi avanti per gli azzurri anche per Stanislav Lobotka : il Napoli, come riportato da Sky Sport nelle ultime ore, Giuntoli e lo staff napoletano hanno alzato la cifra offerta per lo slovacco per provare a chiudere la trattativa con ilche non vuole saperne di fare un passo verso gli azzurri.(per arrivare a 25) e al calciatore cinque anni di contratto. Si aspetta solo la risposta definitiva del Celta Vigo che nelle ultime ore aveva comunicato la sua volontà di cedere in caso di offerta da 25 milioni.