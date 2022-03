Napoli, Di Lorenzo dopo l'infortunio: «Un po' ai box, tiferò per voi da casa»

Un mese di stop, almeno, per Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli e della Nazionale infortunatosi contro l'Udinese e ora fuori causa per la fase finale di questo campionato. Dopo il controllo medico di questa mattina a Roma presso Villa Stuart insieme con il professor Mariani, l'azzurro ha voluto scrivere a tutti i tifosi del Napoli direttamente dal suo account Instagram.

«Purtroppo dovrò restare per un po’ ai box, ma sono già a lavoro per rientrare quanto prima. Non vedo l’ora di tornare in gruppo, vi sosterrò con tutte le mie forze anche da casa. Ringrazio tutti i tifosi per i messaggi di affetto» le parole di Di Lorenzo che salterà le prossime sfide della squadra di Spalletti contro Atalanta, Fiorentina e Roma.