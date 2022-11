Napoli di nuovo in campo: riecco Kvara e Rrahmani

Due settimane di stop dovute al Mondiale ancora in corso, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato a lavorare oggi a Castel volturno in vista del ritiro invernale in Turchia e soprattutto della ripresa del campionato prevista per il prossimo gennaio.

Il gruppo si è ritrovato stamattina sui campi del centro tecnico e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. La buona notizia per gli azzurri è il rientro di Kvaratskhelia, che ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ancora a parte Rrahmani, che ha svolto lavoro personalizzato in campo.