Napoli, ultimo allenamento a Dimaro: anche Zielinski lavora a parte

Il duro lavoro del ritiro a Dimaro si fa sentire: questa mattina il Napoli di Spalletti ha svolto l'ultima sessione di allenamento in Trentino dopo il match amichevole contro la Pro Vercelli di ieri, e lo ha fatto senza Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, infatti, insieme con Manolas e Malcuit ha svolto lavoro di potenza aerobica supplementare.

Dopo il pranzo si concluderà ufficialmente la fase di ritiro in Val di Sole per gli azzurri, che sono attesi di ritorno a Napoli nel pomeriggio dopo il viaggio in aereo da Verona. La squadra avrà due giorni di riposo: il gruppo tornerà ad allenarsi il prossimo mercoledì a Castel Volturno.