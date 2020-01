LEGGI ANCHE

È stato pubblicato questo pomeriggio dallail calendario di anticipi e posticipi previsto per i prossimi turni di campionato. Napoli naturale protagonista viste le necessità della squadra di Gattuso per le due gare che aspettano gli azzurri in Champions League contro il Barcellona.Insigne e compagni, infatti, anticiperanno al venerdì sera la gara con ilin trasferta prima del match contro i catalani al San Paolo, così come giocheranno al San Paolo contro la Spal alle 18 prima della trasferta al. Posticipo pomeridiano ail prossimo 16 febbraio, sempre alle 18 ma di sabato, invece, si giocherà con laal San Paolo il 4 aprile.Domenica 26 gennaio Napoli-Juventus ore 20.45;Lunedì 3 febbraio Sampdoria-Napoli ore 20.45;Domenica 16 febbraio Cagliari-Napoli ore 18;Venerdì 21 febbraio Brescia-Napoli ore 20.45;Sabato 29 febbraio Napoli-Torino ore 20.45;Sabato 14 marzo Napoli-Spal ore 18;Sabato 4 aprile Napoli-Roma ore 18.