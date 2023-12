Una bella notizia per chiudere al meglio il 2023. Giacomo Raspadori e la compagna Elisa Graziani in dolce attesa. Per la giovanissima coppia emiliana sarà il primo figlio. L'annuncio direttamente sui social: «Ogni giorno insieme è un regalo che ci stai donando e noi siamo qui col cuore a mille che ti aspettiamo. Presto in 3, anzi in 4».