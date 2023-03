Napoli-Eintracht, il Tar annulla tutto: ok ai tifosi tedeschi al Maradona

Nuovo colpo di scena per quella che sarà Napoli-Eintracht Francoforte del prossimo mercoledì al Maradona: dopo il ricorso del club tedesco delle scorse ore con immediata urgenza, il TAR ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti riservati ai residenti in Germania che era stato disposto. I tifosi dell'Eintracht potranno dunque essere presenti al Maradona per il ritorno degli ottavi di Champions League.

«Il Tar accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Frankfurt, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione» si legge dal combinato disposto del Tar Campania.