Corsa contro il tempo per un recupero lampo. Una giornata passata tra terapie e lavoro di scarico in palestra: Andrea Petagna sta tentando di superare a tempo di record il «trauma contusivo al polpaccio sinistro» per guidare l'attacco del Napoli contro la Juventus mercoledì a Reggio Emilia in Supercoppa. Dries Mertens, infatti, sembra non aver superato il problema alla caviglia. Molto difficile vedere il belga per 90 minuti in campo (c'è anche poi il «pericolo» dei supplementari).

La partita di ieri contro la Fiorentina, che ha visto l'ingresso di «Ciro» a risultato ormai acquisito, ha evidenziato come l'attaccante non sia al top e quindi in grado di reggere i 90 minuti. Molto più probabile che tra Petagna e Mertens al Mapei Stadium vada in scena una staffetta, con l'ex atalantino che partirà titolare. Ma servono veramente le ultime ore prima della gara di mercoledì, in programma alle 21, per sciogliere le ultime riserve e i dubbi di Gattuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA