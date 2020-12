Le ultime prestazioni in casa Chelsea non hanno rassicurato nessuno, tantomeno Lampard, manager dei Blues che deve ritrovare la strada giusta dopo le ultime settimane. Tre sconfitte e un pari nelle ultime cinque partite possono anche incidere sul mercato del club inglese, a cui si interessa anche il Napoli per la situazione di Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato da Daily Express, Lampard non vedrebbe di buon occhio la cessione dell'esterno italo-brasiliano nel caso in cui a lasciare Londra fosse anche Marcos Alonso. L'esterno spagnolo è al momento la prima alternativa nel ruolo, ma la stampa inglese è pronta a giurare che sia pronto a vestire la maglia dell'Atletico Madrid a gennaio. Un trasferimento che complicherebbe anche gli obiettivi azzurri per le prossime settimane.

