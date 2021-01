«Giuntoli non lo sento tutti i giorni ma lui sente tutti i giorni il mio direttore sportivo». Queste le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli che è fucina di giovani attraente anche per un club come il Napoli, che non dimentica mai di dare un occhio ai nuovi prospetti. «Si sono scambiati un'opinione durante la partita di Coppa Italia della scorsa settimana, gli sono piaciuti molto Ricci e Bajrami» ha detto il patron empolese.

«Sono giovani che si stanno completando. Bisogna tenere i piedi per terra» ha continuato Corsi a Radio Marte. «Ho qualche dubbio sull'aspetto della gestione di questo interesse per questi ragazzi, che sono ancora in fase di formazione. Quando se ne parla così tanto si crea un presupposto. Siccome fanno delle partite da 8, poi quando giocano da 6,5 magari si dice che hanno giocato male e li carichiamo di aspettative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA