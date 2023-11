Napoli-Empoli, i Cannavaro accanto a De Laurentiis

Una domenica allo stadio per Fabio e Paolo Cannavaro, i due fratelli ex azzurri presenti al Maradona quest'oggi per Napoli-Empoli di campionato. I due si sono accomodati a poca distanza da Aurelio De Laurentiis in tribuna autorità, una presenza che ha fatto pensare tanti tifosi azzurri. «Cosa ci fa Cannavaro allo stadio?» si chiedono i napoletani sui social, alludendo a quei rumors di esonero per Garcia che non sono mai scomparsi in città.