Napoli, l'erede di Koulibaly? Occhi su Caleta-Car del Marsiglia

Da tre anni in Francia, ma per Duje Caleta-Car il futuro potrebbe essere anche altrove. Il difensore croato, nato nel 1996, sembrerebbe essere entrato nel mirino del Napoli: secondo The Athletic, infatti, il nome di Caleta-Car è nella lista di mercato azzurra, con Giuntoli che lo sta seguendo per sostituire l'eventuale partenza di Kalidou Koulibaly.

Formatosi nel Sebenico, squadra che gli ha dato i natali calcistici, Caleta-Car è poi cresciuto in Austria prima di arrivare a vestire la maglia del Salisburgo per tre stagioni. Nel 2018 il passaggio in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia: nell'ultima stagione in Francia, il calciatore croato ha giocato 39 partite con anche 2 reti segnate.