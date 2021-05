Napoli, spunta il nome di Eustaquio: un nuovo mediano per gli azzurri

Un nuovo nome per la mediana azzurra? Potrebbe essere quello di Stephen Eustaquio, centrocampista per metà portoghese e per metà canadese del Pacos Ferreira. Il suo agente Manuel Tomas è stato intercettato nelle scorse ore a Castel Volturno e, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, l'obiettivo era proprio il mediano da lui gestito.

Eustaquio, nato in Ontario nel 1996, ha disputato un'ottima stagione con la maglia del Pacos Ferreira giocando 34 partite e segnando anche 2 gol, prestazioni che sono valse l'interesse anche dei principali club del Portogallo.