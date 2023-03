Napoli, due ex azzurri candidati al premio «Peggiore dell'anno»

Dopo il riconoscimento "Fifa The Best" che premia i migliori calciatori dell'ultimo anno, il quotidiano sportivo Marca ha deciso di "premiare" anche i peggiori in campo dell'ultima stagione, una vera e propria provocazione. La votazione è stata assegnata direttamente a tifosi e lettori che potranno scegliere il calciatore peggiore del 2022 tra un elenco di speciali candidati al premio.

Tante le candidature per il "The Worst", anche quelle di vecchie conoscenze del Napoli: l'ex centrocampista Tiémoué Bakayoko e anche l'ex difensore Kalidou Koulibaly, la scorsa estate passato dall'azzurro al Chelsea in Premier League. Tra gli altri candidati al riconoscimento, anche Eden Hazard, Nicolo Zaniolo, Harry Maguire e Dele Alli.