Elmas stregato da Spalletti: «Senza di lui non saremmo lì»

«Senza Spalletti non avremmo fatto così bene quest'anno, lui è l'elemento più importante e spero di continuare con lui per fare ancora meglio». Eljif Elmas stregato da Luciano Spalletti, il centrocampista macedone usa parole al miele per il toscano: «Già dai primi giorni è stato un piacere, io lo seguivo da piccolo alla Roma, è un grande allenatore. Siamo forti, ma giochiamo di squadra: quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per la squadra anche se si gioca in dieci».

Per lui la stagione della consacrazione definitiva nonostante la panchina ripetuta: «È un anno bellissimo per me, ma facciamo tutti bene come squadra e non come singoli» ha detto a Radio Kiss Kiss Elmas. Autore di 6 gol in stagione: «Sono contento per i gol ma ci sono ancora tante partite da giocare: posso arrivare anche alla doppia cifra. Il vantaggio è importante, ma ci sono tante partite da giocare ancora. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo continuare così fino alla fine».