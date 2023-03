Ghoulam, lite con lo juventino: «È dura vincere solo in campo»

Un lungo botta e risposta social per Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli e oggi all'Angers in Francia, con un tifoso juventino che attaccava su Twitter i festeggiamenti dei napoletani per il sogno scudetto: «Non preoccuparti di come festeggiamo noi. Vincere sul campo è dura» ha scritto l'algerino con riferimento agli scandali extra campo dei bianconeri «Io invidioso per lo scudetto? Napoli è solo amore e va oltre il calcio, auguro a tutti voi di conoscerla» ha scritto Ghoulam.