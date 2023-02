Napoli, attacco top: nessuno ha segnato come gli azzurri negli ultimi tre anni

130 partite giocate e 279 gol segnati: nessuno in Italia fa più gol del Napoli a cavallo tra Gattuso e Spalletti. Gli azzurri sono primi nella speciale classifica delineata dall'ultimo studio Transfermarkt con davanti solo le big degli altri campionati europei. 2,15 gol a partita, una media impreziosita dalla fantastica stagione degli uomini di Spalletti, lanciati ormai quest'anno verso la conquista dello scudetto.

In Serie A nessuno fa meglio del Napoli, ma in giro per l'Europa sì: non a sorpresa la prima in classifica arriva dalla Bundesliga, il Bayern ha segnato 2,95 gol per gare nelle ultime tre stagioni, mettendo anche il naso davanti a Manchester City (2,36) e Paris Saint Germain (2,31). Davanti al Napoli anche il Borussia Dortmund (2,21). Per trovare la seconda italiana bisogna arrivare al 9° posto della speciale classifica con l'Inter (2,01).