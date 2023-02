Concentrati sull'obiettivo più vicino, la Lazio: gli azzurri hanno ripreso la preparazione a Castel Volturno e in testa c'è solo la prossima partita, quella di venerdì al Maradona contro la squadra dell'ex Sarri.

Questa la filosofia di Luciano Spalletti che va avanti dal primo giorno di questa splendida stagione e che prosegue sempre allo stesso modo: non si pensa al +18 in classifica o altro ma soltanto al prossimo impegno di campionato. Il Napoli con gli occhiali da fabbro di Empoli è quello che vuole Spalletti, la squadra affamata di sempre e che tutta insieme è andata a rincorrere gli avversari per un calcio d'angolo sbagliato contro il Sassuolo, una cosa mai vista in 25 anni di carriera, come spiegato dal tecnico azzurro nel dopo partita del match contro l'Empoli. Spalletti che ieri sul suo profilo Instagram ha inserito proprio il video di quel recupero di dieci giocatori commentando con la frase: «Tutto per lei con tre cuori azzurri e Grazie ragazzi, siete meravigliosi!».

Una squadra oggetto di studio ieri nella prima giornata del nuovo corso allenatori Uefa A che si è svolto a Coverciano: uno dei temi trattati dai relatori tra i quali Renzo Ulivieri, il presidente dell'associazione italiana allenatori e Mario Beretta, che ha allenato in passato diverse squadre tra cui Parma, Torino, Lecce e Brescia, è stato come giocare e cosa si può fare contro il Napoli di Spalletti. Un argomento di studio trattato insieme ai corsisti nell'aula magna del centro tecnico federale tra i quali Simone Bonomi, il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca (due tecnici che facevano parte dello staff di Sarri negli anni di Napoli) Floccari, l'ex attaccante della Lazio, e Magnanelli, l'ex capitano del Sassuolo. Il Napoli di Spalletti che sta dominando in Italia e sta brillando in Champions con un calcio spettacolare (con 58 reti gli azzurri hanno di gran lunga il migliore attacco della serie A) e con una difesa solidissima (con 15 gol al passivo il Napoli ha la migliore difesa della serie A, la seconda dei campionati top d'Europa dopo il Barcellona che ne ha incassati solo 8).

Continuità di risultati e turnover molto limitato nelle ultime partite, a Francoforte furono due i cambi iniziali rispetto al match con il Sassuolo (Zielinski e Lozano dal primo minuto al posto di Elmas e Politano) e uno soltanto è stato effettuato da Spalletti a Empoli rispetto alla sfida contro l'Eintracht Francoforte (Mario Rui al posto di Olivera). E anche contro la Lazio la squadra ricalcherà per grandi linee quella schierata da Spalletti contro l'Empoli: un solo cambio certo sarà l'impiego di Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Per il resto potrebbe essere ancora confermata la stessa formazione, o comunque eventuali altri cambi sarebbero limitati.

Festa a casa GIovanni Di Lorenzo: il capitano è diventato ieri papà per la seconda volta e ha ricevuto gli auguri del Napoli sul profilo Twitter. «Auguri capitano! È nata Carolina, la secondogenita di Giovanni e Clarissa. Alla mamma e al papà un affettuoso augurio da tutta la Ssc Napoli». Oltre al terzino azzurro, che ha avuto un permesso per il lieto evento, non ha partecipato alla seduta Giacomo Raspadori che ha svolto terapie proseguendo nelle cure mediche dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, infortunio accusato in allenamento nella settimana precedente al match di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Per tutti gli altri azzurri sessione di attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica sul campo. Solito iter del giorno della ripresa: l'analisi del match precedente, quello contro l'Empoli, e via alla preparazione del match successivo, il prossimo contro la Lazio.