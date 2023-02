Osimhen, anche il Paris Saint Germain si mette in fila

Una dietro l'altra, ora tra le pretendenti per Victor Osimhen c'è anche il Paris Saint Germain: secondo CBS Sports, infatti, il club degli sceicchi di Parigi si è messo in fila per la prossima estate e guarderà con molta attenzione l'attaccante nigeriano, tra i migliori nel rendimento di questo 2023. Su Osimhen ci sono già club inglesi che lo seguono da tempo: su tutti, Manchester United e Chelsea che sarebbero pronti a portarlo in Premier League.

Il legame di mercato tra Napoli e Paris Saint Germain, però, è noto: da Lavezzi a Cavani, fino a Fabian Ruiz partito per Parigi proprio la scorsa estate. La nuova pepita potrebbe essere Osimhen e la nuova destinazione proprio il Psg, che non si farebbe troppi problemi davanti alle richieste di De Laurentiis: un'offerta a tre cifre, oltre 100 milioni di euro per poter cominciare a trattare il nigeriano, arrivato a 21 gol in questa stagione.