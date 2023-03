Il Napoli di Spalletti diventa un problema di aritmetica a scuola

A scuola si studia e si impara con il Napoli? Sì, perché la squadra di Spalletti diventa anche un problema di aritmetica per gli alunni dell'Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco, che si sono cimentati in una lezione tutta azzurra.

La traccia del problema recitava: «La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?» Il problema - con tanto di soluzione - è stato fotografato e condiviso sui social, diventando così virale in poche ore.