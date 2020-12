Il nome di Junior Firpo è ben noto dalle parti di Castel Volturno. L'esperto spagnolo è conosciuto da Cristiano Giuntoli e anche da Gennaro Gattuso, che ha dovuto affrontarlo in Champions negli ottavi di finale dello scorso anno. L'esterno del Barcellona vuole andare via dai blaugrana per trovare spazio maggiore ma difficilmente finirà al Napoli, che pure la scorsa estate si è interessato a lui per quel ruolo.

Come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona lascerà Firpo libero di andare già a gennaio, ma la meta del calciatore potrebbe essere il Granada, la squadra di Diego Martinez che cerca un rinforzo in quella zona di campo. Proprio il Granada sarà la squadra pescata dal Napoli nell'ultimo sorteggio europeo: le due formazioni si affronteranno nei sedicesimi di Europa League a febbraio.

Ultimo aggiornamento: 16:22

