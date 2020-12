Oggi va in scena l'ultimo allenamento di questo 2020 per il Napoli di Gennaro Gattuso, la squadra si ritroverà a Castel Volturno nell'ultimo giorno dell'anno per preparare la delicata sfida al Cagliari di domenica prossima in Sardegna. «Solo un altro allenamento prima della fine dell'anno. E voi cosa chiedete a questo 2021?» la domanda di Fabian Ruiz ai tifosi azzurri.

🇮🇹Solo un altro allenamento prima della fine dell'anno 🏋️‍♂️ e cosa chiedete a questo 2021?

•

🇪🇸Solo un entrenamiento más antes de acabar el año 🏋️‍♂️ y ¿qué le pedís a este 2021?#allenamento #Napoli #countdown #fútbol #futbolista pic.twitter.com/j4GXqV9lBe — Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 30, 2020

