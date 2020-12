Non solo Juventus e Atletico Madrid, la terza pretendente di questo calciomercato invernale per Arkadiusz Milik arriva dalla Francia. Secondo quanto riportato da RMC News, infatti, ci sarebbe il Marsiglia di André Villas-Boas sul polacco del Napoli che in questa finestra di mercato invernale vuole lasciare l'azzurro per ritrovare il campo e la continuità.

LEGGI ANCHE Il Granada torna a vincere: Molina batte il Valencia, è zona Europa

Secondo i media francesi, il Marsiglia potrebbe giocare un ruolo importante da doppio alleato del Napoli: il club infatti ha in mente di aiutare gli azzurri a far rinnovare Milik almeno per un anno fino al 2022 e poi chiederne il prestito per dargli lo spazio giusto e non fargli perdere la valutazione sul mercato. Per Villas-Boas sarebbe l'attaccante ideale da affiancare a Benedetto in Ligue 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA