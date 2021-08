Napoli, è festa grande in rete! Juan Jesus: «Esordio e vittoria»

Prima di salutare Genova, una grande serata di festa per il Napoli di Luciano Spalletti che ha festeggiato coi tifosi anche in rete. Tra i più felici anche Juan Jesus, difensore brasiliano che ha esordito nel finale del match: «La mia prima notte in azzurro: vittoria ed esordio, Jamme ja!» ha scritto sui social l'ex Inter e Roma. «Vittoria di cuore e spirito di sacrificio… ma soprattutto vittoria da grande squadra» ha scritto il capitano Insigne.

Grande gioia per i due centrali di difesa Koulibaly e Manolas: «Buona anche la seconda bravi ragazzi!! Forza Napoli sempre!!» ha scritto il greco ormai lontano dalle voci di mercato. Esordio al gol anche per Fabian Ruiz: «Grinta e cuore per tre punti importanti in trasferta. E primo gol della stagione per me».