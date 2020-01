LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:46

Un volto in lacrime per fotografare una partita. O, forse, un'intera stagione. È quello che accade al Napoli di Gennaro Gattuso , sconfitto ancora una volta al- la quarta sconfitta di fila per gli azzurri tra l'attuale gestione e quella di- dalla Fiorentina e incapace di rialzare la testa in un momento delicato quanto decisivo per la sua stagione.A fotografare il momento ci hanno pensato le telecamere di Dazn che, indugiando sugli spalti, hanno beccato il volto di un piccolo tifoso in lacrime dopo il raddoppio viola, arrivato nel finale con. Il fermoimmagine del baby tifoso ha subito fatto il giro della rete, provocando reazioni di rabbia di tanti tifosi che non si spiegano l'involuzione napoletana arrivata negli ultimi mesi.