Subentrato nel finale di Napoli-Fiorentina, José Callejon è tornato a giocare nello stadio che per tanti anni è stato anche casa sua. Lo spagnolo, non titolare oggi con Italiano, ha portato a termine la missione dei viola che hanno vinto al Maradona, ma a fine gara ha rincuorato gli ex compagni uno a uno: prima l'abbraccio con Kalidou Koulibaly, poi a Insigne, Mertens e Ospina.

Con la maglia azzurra, Callejon ha giocato 349 partite segnando anche 82 gol.