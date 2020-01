Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in trasferta dal 30 ottobre. Napoli e Fiorentina chiudono così allo stadio San Paolo il programma del sabato della prima giornata del girone di ritorno.

LA PARTITA IN DIRETTA



25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 4 Demme, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 34 Younes, 62 Tonelli, 68 Lobotka. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2)

69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 63 Cutrone.

A disposizione: 1 Terracciano, 5 Badelj, 6 Ranieri, 11 Sottil, 15 Maxi Olivera, 16 Eysseric, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 28 Vlahovic, 93 Terzic. All. Iachini.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA