Napoli-Fiorentina, Ciro Mertens per la prima volta allo stadio

È venuto al mondo due settimane fa, ma per Ciro Romeo Mertens è già tempo di esordio. Oggi, in occasione del match interno contro la Fiorentina, è stata la compagna del belga Kat a portare con sé il piccolo neo nato in Tribuna Autorità, per assistere alla partita degli azzurri. «L'appuntamento più bello» ha scritto lady Mertens sui social: per il baby Mertens anche la maglia del Napoli.