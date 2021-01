Tutti negativi i giocatori e gli uomini dello staff del Napoli sottoposti a mezzanotte al tampone molecolare dopo la positività di Fabian Ruiz. Si giocherà regolarmente alle ore 12.30 la partita contro la Fiorentina allo stadio Maradona. Restano in isolamento lo spagnolo, che salterà anche la sfida di Supercoppa contro la Juve mercoledì 20, e Osimhen, risultato positivo il primo gennaio e non ancora negativizzato.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GkNwHmBwq4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2021

Tra i componenti dello staff sanitario che cura i tamponi per il Napoli, Il prof Giuseppe Portella è intervenuto ai microfoni di Radiogoal su Radio Kiss Kiss Napoli e ha ricostruito le ultime ore convulse: «Se si fanno tamponi alle 9 e poi si ripetono dopo 16 ore è normale che ci si ritrovi un'ulteriore positività. Questo però è il protocollo e non possiamo esimerci. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica. Il virus circola ed è normale che possano spuntare nuovi casi: al di là dell’impeccabile lavoro del Napoli, è impossibile non venire a contatto col mondo esterno». Nessun paragone, però, con quanto successe prima di Juventus-Napoli: «Lì gli azzurri dovevano effettuare una trasferta spostando 50 persone e l’Asl fermò tutto in maniera corretta. In questo caso stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo».

Ultimo aggiornamento: 10:08