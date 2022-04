Napoli-Fiorentina, Osimhen c'è: domani la decisione di Spalletti

Luciano Spalletti può sorridere: dopo i problemi delle ultime 48 ore, Victor Osimhen è rientrato in gruppo. L'attaccante nigeriano si era sottoposto ieri mattina a esami strumentali che avevano evidenziato la mancanza di lesioni muscolari e questa mattina ha ritrovato i compagni al Konami Center. Domattina, alla seduta di rifinitura, la decisione finale sul suo utilizzo in vista di Napoli-Fiorentina in programma domenica.

Il gruppo azzurro, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto ancora allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Anche per Malcuit allenamento personalizzato in palestra e poi campo. Di Lorenzo continua le sue terapie tra piscina e palestra.