Bisognava vincere e il Napoli ha vinto. Ma che fatica per gli azzurri di Gennaro Gattuso a Fiume contro il Rijeka: «Partite facili non ce ne sono. Anche la Real Sociedad ha fatto fatica qui vincendo solo nel finale» ha detto l'allenatore azzurro. «Sapevamo si sarebbero difesi ma siamo partiti male, forse pensavamo di venire in gita: mi sono arrabbiato nell'intervallo, se continuo così rischio di lasciarci le penne. Non ci sto a questi errori di valutazione o di approccio alla partita».

«Questi alti e bassi ci fanno capire che dobbiamo crescere. È un problema che portiamo dallo scorso anno e dobbiamo migliorare in questo aspetto» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Stasera per mezz'ora siamo andati malissimo tutti, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Oggi ci è andata bene, ma se poi ti gira male non è facile ribaltare le partite. Devo dire che nel secondo tempo non abbiamo rischiato mai, mi piacerebbe vedere questo atteggiamento per 90 minuti. È colpa mia, non sono stato bravo a far capire ai miei giocatori quello che serviva».

