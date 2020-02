LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava passata, invece linfermeria deltorna a ripopolarlo. Quattro gli azzurri assenti domani a Cagliari: Koulibaly, Allan, Milik e Lozano out dai convocati.e Milik hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, quest'ultimo fermo per una infiammazione al ginocchio destro. Lozano si è allenato in parte in palestra e in parte in campo. Gattuso riabbraccia però Ghoulam, tornato in gruppo.Karnezis, Meret, OspinaDi Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, ZielinskiCallejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.