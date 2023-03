Napoli, Giuntoli pazzo di Spalletti: «Mi ha migliorato»

«Spalletti mi ha migliorato molto, non so se io l’ho fatto con lui perché non ne ha bisogno» le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che da due anni collabora con l'allenatore toscano.

«Spalletti è un grande allenatore ed è molto navigato» ha continuato Giuntoli a Dazn. «Complimenti? Siamo contenti, ma in questo momento gli apprezzamenti ti portano fuori dalla nostra realtà. Bisogna pensare al presente, una gara per volta».