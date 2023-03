Torino-Napoli. Juric tra Spalletti e Rrahmani: «Kvara? Facciamo il segno della croce»

Ivan Juric lo sa bene: «Abbiamo una grandissima occasione, giocheremo liberi e col cuore» dice l'allenatore del Torino, pronto allo sgambetto al Napoli di Luciano Spalletti «Linetty ci sarà, Karamoh no. Miranchuk ha questo risentimento e dovrebbe tornare direttamente dopo la sosta. Djidji ha problemi fisici, anche Lazaro e Vieira sono fuori. Domani dobbiamo giocare bene a calcio, nelle ultime due partite siamo stati tosti e non abbiamo preso gol».

Poi la sfida al collega: «Stravedo per Spalletti, ci sono altri allenatori dal grande nome ma per me sono dei gestori. Io lo invidio per le conoscenze che ha. Poi è tosto, come ha detto lui abbiamo anche litigato in passato, ha questo carattere particolare» dice col sorriso «Penso che il Napoli abbia due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli. Uno ha migliorato l'altro e il Napoli è la squadra migliore che abbia mai visto da quando sono qui. A Verona avevo capito subito che Rrahmani fosse un gran calciatore. Gli voglio bene. Con Kvaratskhelia non c'è strategia, devi farti il segno della croce e vedere come va».