37 - Quello di Arkadiusz #Milik dopo 37 secondi è il gol più rapido di un subentrato del Napoli in #SerieA da quello di José Sosa dopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011. Rapidità.#NapoliUdinese pic.twitter.com/alzYNlbMrY — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 19, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

37 secondi. Questo il tempo trascorso tra l'ingresso in campo e la rete segnata per il pari da Arkadiusz Milik , l'ariete polacco che è andato a segno prendendo alla mezz'ora il posto di, infortunato.Come riportato da Opta Italia, il gol diè il più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A da quello siglato dall'argentinodopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011.LEGGI ANCHE Barcellona, chiusura con manita: Messi comanda nel 5-0 all'Alaves