Napoli, 26 gol da fuori area: Insigne e Fabian Ruiz gli specialisti

Uno degli attacchi più prolifici d'Europa ma soprattutto, in questo momento, una delle squadre più precise da fuori area. Anche contro la Lazio, domenica scorsa, gli azzurri hanno fatto valere la loro arma in più con i gol di Mertens e Fabian lontani dalla porta. Lo spagnolo è ormai una certezza: 7 gol nelle ultime stagioni oltre il limite, così come il collega Insigne. Secondo i dati Kickest Italia, il Napoli è la squadra più prolifica della Serie A da fuori area con 29 gol tra il 2020/21 e l'inizio di quest'anno. Al secondo posto insegue l'Atalanta (16) gol, poi Roma e Inter (a 13).