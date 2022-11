Napoli, Gonzalez è più lontano: «Resta a Lecce a gennaio»

20 anni e una carriera davanti. Carriera che per i prossimi mesi Joan Gonzalez vivrà ancora con la maglia del Lecce. È stato chiaro il patron dei giallorossi pugliesi Sticchi Damiani: «Come abbiamo detto l'altro giorno in conferenza stampa, a gennaio i nostri gioielli, i giocatori che stanno facendo bene e si stanno mettendo in mostra, resteranno a Lecce. È inutile fare ipotesi. Gonzalez sta facendo un campionato strepitoso» le parole del numero uno leccese.

Il Napoli è stato accostato più volte al nuovo talentino messo in mostra dal Lecce in questo avvio di stagione: nato a Barcellona nel 2002, Gonzalez è cresciuto proprio nella cantera prima di arrivare al Lecce l'estate del 2021. «L'anno scorso era in Primavera, quest'anno è titolare in Serie A, è passato dalla Primavera alla Serie A con un grande impatto. Ha personalità, tutto sembra tranne che un 2002. Si sta facendo apprezzare molto, che resta umile nonostante quest'improvvisa notorietà» le parole di Damiani a Radio Kiss Kiss.