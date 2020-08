LEGGI ANCHE

La Nations League richiama ilche vedrà ben 12 elementi azzurri in campo con le rispettive nazionali nei primi giorni di settembre. Si parte con l'Italia: Alex Meret, Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo sono stati inseriti nella lista del ct Roberto Mancini per la doppia sida di Uefa Nations League Italia-Bosnia (4 settembre) e Olanda-Italia (7 settembre). Anche il belgagiocherà nella doppia gara di Uefa Nations League Danimarca-Belgio (5 settembre) e Belgio-Islanda (8 settembre). Fabian Ruiz sarà impegnato nel doppio confronto di Uefa Nations League Germania-Spagna (3 settembre) e Spagna-Ucraina (6 settembre), mentreandrà in scena nel doppio impegno di Uefa Nations League Slovacchia-Repubblica Ceca (4 settembre) e Israele-Slovacchia (7 settembre) e Elseid Hysaj è convocato per Bielorussia-Albania (4 settembre) e Albania-Lituania (7 settembre).Il duo polacco Arek Milik e Piotr Zielinski sarà di scena nelle due gare Olanda-Polonia (4 settembre) e Bosnia-Polonia (7 settembre), Nikola Maksimovic è convocato per la doppia sfida Russia-Serbia (3 settembre) e Serbia-Turchia (6 settembre), mentre Eljif Elmas giocherà Macedonia-Armenia (5 settembre) e Georgia-Macedonia (8 settembre) esarà in campo per Portogallo-Croazia (5 settembre) e Svezia-Portogallo (8 settembre). Convocato anche il neo azzurro, impegnato nel doppio confronto di Uefa Nations League Moldova-Kosovo (3 settembre) e Kosovo-Grecia (6 settembre).