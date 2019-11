LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato a parlare, da capitano di un’Albania che vuole rialzarsi dopo il pari contro Armenia. «È alle spalle, ora pensiamo solo alla gara con la. Stiamo giocando bene e dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo, anche i tifosi ci daranno una mano importante», ha detto in conferenza. «Sarà una serata magica».Allo stadio potrebbe esserci anche, simbolo di quella Roma che pare essere il futuro di Elseid. «Fa piacere sapere che potrà guardarci allo stadio. Roma? Non penso a queste voci, sono del Napoli e combatto per conquistare il mio spazio in azzurro».