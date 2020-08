«L'Abruzzo è una Regione sicura», è questo il grido forte e deciso del Governatore Marco Marsilio in vista del ritiro del Napoli che inizierà a Castel di Sangro lunedì prossimo. «Abbiamo anticipato al 24 agosto l'ingresso agli impianti sportivi che nel resto d'Italia saranno accessibili solo dal primo settembre», spiega Marsilio. «Sarebbe stato più pericoloso tenere la gente fuori dall'impianto, perché si sarebbe assembrata per vedere un po' di allenamento. Il campo Patini di Castel di Sangro ha una tribuna su un solo lato e poi ha tratti aperti». Quindi i tifosi del Napoli possono stare tranquilli circa la possibilità di assistere agli allenamenti degli azzurri. «Lo stadio ha una capienza di 7mila posti e noi abbiamo l'autorizzazione per 1000 persone. E in realtà stiamo pensando di raddoppiare la capienza dopo esserci consultati con alcuni esperti. Ovviamente ci sarà sempre l'obbligo di mascherina all'interno dello stadio e la misurazione della temperatura. Per il resto si seguiranno alla lettera tutte le regole che valgono nel resto d'Italia».



Dalle parole del presidente della regione Abruzzo Marsilio trapela un ottimismo tutt'altro che celato. «Se dovessimo vivere con la paura non organizzeremmo più nulla. Noi cerchiamo di lavorare nel rispetto delle regole e in questi 3 mesi abbiamo progressivamente riaperto tutte le attività». E i numeri sono tutti dalla sua parte. «Siamo una regione che al momento ha solo un solo ricoverato in terapia intensiva. I casi attivi sono non più di 250, di cui la metà sono arrivati da Lampedusa. L'altra metà sono tutti di importazione dall'estero». E la risposta da parte dei tifosi del Napoli è al momento molto incoraggiante. «Al momento c'è il tutto esaurito nelle nostre strutture e le prime notizie già da un paio di settimane a questa parte erano molto incoraggianti. Quella del ritiro del Napoli a Castel di Sangro sarà l'occasione per molti tifosi di allungare la stagione estiva».



Tutto pronto anche per intrattenere i tifosi all'esterno dello stadio, e negli orari in cui i giocatori non saranno impegnati con gli allenamenti in campo. «Abbiamo creato un villaggio all'interno del palazzetto dello sport - spiega il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso - mentre all'esterno ci saranno dei maxi schermi. Si tratta di una struttura perfettamente controllabile e gestibile. È lì che sono stati ricavati gli spazi per incontri e conferenze. Ci sarà un controllo meticoloso. Le nuove disposizioni vanno a braccetto con quanto già previsto da noi nelle scorse settimane perché non riguardano l'accesso agli stadi, ma seguono la normativa dei pubblici spettacoli. Chiunque accederà allo stadio già sa dove si dovrà sedere. Castel di Sangro e l'Abruzzo son sicure e le misure di contenimento saranno rigorosissime. Farò un'ordinanza ad hoc per imporre l'obbligo di mascherina per tutto il giorno nei luoghi dove c'è il rischio di assembramenti, e non solo dopo le 18 come previsto dal Governo nel resto del Paese».