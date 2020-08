LEGGI ANCHE

Dal proprio sito ufficiale, a 24 ore dall'inizio del ritiro il Napoli ha confermato le indicazioni venute fuori nelle scorse ore per i tifosi che vorranno accedere agli allenamenti a Castel di Sangro. «Per gli allenamenti, saranno disponibili solo 1.000 posti per ogni singolo evento e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi. La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti» fa sapere il club.Le prenotazioni saranno disponibili attraverso una piattaforma dal proprio sito ufficiale (http://moduloaccessoritiro2020.sscnapoli.it). Nel frattempo, confermato anche il secondo impegno in amichevole: dopo il triangolare del 28 agosto con, amichevole il 4 settembre contro ilallo Stadio Patini.Questi gli allenamenti aperti al pubblico:24.08.2020 ore 17.0025.08.2020 ore 17.0026.08.2020 ore 17.0030.08.2020 ore 17.0031.08.2020 ore 09.3001.09.2020 ore 17.0002.09.2020 ore 17.0003.09.2020 ore 09.30