Insigne ritrova i gol dal dischetto: «La nostra risposta al Milan»

«L'avevamo preparata bene stasera. Anche a Roma l'avevamo fatto, ma il pareggio è stato un ottimo risultato». Un passo indietro e uno in avanti per Lorenzo Insigne, come dagli 11 metri, dove riesce ad aiutare il suo Napoli per battere il Bologna con una doppietta. «Stavolta dovevamo vincere e l'abbiamo fatto con le nostre qualità, l'importante è essere consapevoli delle nostre forze e andare avanti lavorando».

LEGGI ANCHE Napoli, Zielinski fa mea culpa: «Sto vivendo un momento difficile»

«Ho sempre avuto la fiducia di Spalletti così come della squadra, sbagliare un rigore può accadere, ma devo essere bravo anche in quel caso per i miei compagni» ha detto il capitano azzurro a Dazn al termine della gara. «Mi sono allenato in settimana, ma sono andato deciso dal dischetto e ce l'ho fatta. Abbiamo dato una bella risposta alla vittoria del Milan, ma il cammino è lungo, dobbiamo essere sereni e lavorare partita dopo partita».