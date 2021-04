Napoli-Inter, Ospina non ci sarà: distrazione al bicipite femorale

Brutte notizie per il Napoli: dopo il problema delle scorse settimane, va di nuovo ko David Ospina. Come riportato dal club azzurro, infatti, in seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, il portiere colombiano si è sottoposto nelle scorse ore a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Ospina era rientrato in campo dal primo minuto proprio a Genova contro la Samp e l'infortunio riportato a Marassi lo terrà lontano dal campo almeno per i prossimi dieci giorni: salterà dunque la sfida all'Inter di domenica al Maradona e molto probabilmente quella infrasettimanale contro la Lazio. La squadra di Gattuso è tornata ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno dopo due giorni di stop con il resto del gruppo al completo.