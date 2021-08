Napoli, Juan Jesus subito disponibile: Palmiero aggregato, c'è anche Zanoli

La prima volta di Juan Jesus con i convocati azzurri. Il brasiliano, ufficializzato mercoledì, è subito a disposizione per la gara di domani sera al Maradona contro il Venezia. Per l'esordio di campionato, Spalletti ha convocato anche Luca Palmiero - viste le difficoltà a centrocampo - e il terzino 2000 Alessandro Zanoli. Confermata la presenza di Lozano, out Mertens e Ghoulam.

LEGGI ANCHE Maglia Napoli, decisi i nuovi numeri: 5 a Juan Jesus, si libera la «3»

Questi i convocati:

Meret, Ospina, Marfella

Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus

Elmas, Gaetano, Lobotka, Palmiero, Fabian Ruiz, Zielinski,

Politano, Insigne, Osimhen, Petagna, Lozano, Ounas.