Napoli-Juve, tocca ad Anguissa: la mossa a sorpresa di Spalletti

Ecco Frank Zambo Anguissa, il centrocampista camerunense ieri pomeriggio è arrivato a Castel Volturno: tampone, visite mediche, test atletici, il saluto con il direttore sportivo Giuntoli, le prime parole con Spalletti e i nuovi compagni di squadra e il primo allenamento con gli azzurri. Un elemento in più fondamentale per il centrocampo, ancora di più in questo momento con il tecnico azzurro che deve fronteggiare l’emergenza nel reparto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati