Napoli ko, ma gli azzurri non si arrendono: «Oggi più che mai, ci rifaremo»

La prima sconfitta dell'anno è dura da digerire, soprattutto per le modalità in cui è arrivata contro l'Inter, ma il Napoli non sembra volersi arrendere al ko di San Siro. «Oggi più che mai forza Napoli» ha scritto sui social subito dopo il match Fabian Ruiz, lo spagnolo del centrocampo azzurro. A fargli eco anche Kalidou Koulibaly: «Forza ragazzi» e Piotr Zielinski: «Ci rifaremo» ha commentato il polacco.