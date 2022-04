Napoli, la difesa resiste in Europa: solo cinque club hanno fatto meglio

Il tracollo dell'ultimo mese ha trasformato la difesa del Napoli, che non è più la migliore in Serie A ma resiste in Europa tra le retroguardie meno battute. Quella azzurra, infatti, è la sesta difesa tra i migliori cinque campionati europei: meno gol li hanno subìti solo in cinque, squadre importanti del calibro di Manchester City e Liverpool, Siviglia e Chelsea, oltre all'Inter che regna in Italia. Koulibaly e compagni hanno incassato 26 gol in campionato, come il Real Madrid dell'ex azzurro Carlo Ancelotti.