Non è il messia, perché nessuno lo è, né l’uomo che risolverà d’un colpo tutti i problemi, perché non è neppure Mandrake. Ma certo Giovanni Manna sta iniziando già, a piccoli passi e nell’ombra, a tessere la tela per nome e per conto di Aurelio De Laurentiis. Magari, come un Re Magio, porterà in dono Antonio Conte o forse Stefano Pioli. Oppure Vincenzo Italiano. Ma certo, rispetto a Meluso e Micheli, si prepara a essere molto di più al centro delle cose del Napoli. Lo ha chiesto e lo ha preteso prima di accettare il quinquennale. La Juventus lo libererà solo a giugno formalmente. Ieri De Laurentiis, nonostante la partecipazione alla cabina di regia per Bagnoli a Palazzo Chigi, ha trovato il tempo per sentire Francesco Calzona e farsi raccontare la reazione alla sua decisione di spedire la squadra in ritiro venerdì. Ciccio è contrariato e ha più di una ragione per avercela con la squadra: si giocava una grande partita anche lui, quella della riconferma in caso di qualificazione in Champions. Ora, tutto è saltato. Compresa la permanenza, eventuale, nello staff nella prossima stagione. Anche se su questo punto, assai delicato, la discussione potrebbe slittare a fine stagione. Venerdì la squadra andrà in ritiro al Novotel di Caserta. La sconfitta della Roma aumenta le recriminazione del gruppo azzurro in vista dello scontro diretto di domenica che avrebbe potuto riaprire i giochi per il quinto posto.

La panchina

E queste sono ore in cui vengono anche sollecitati sondaggi inediti per la panchina: su tutti, Marco Rose, il 48enne tecnico del Lipsia. Un sondaggio per l’allenatore tedesco, che piace anche al Milan. Nel casting anche il suo nome e la sua scheda. In ogni caso, De Laurentiis ha fretta: gli intermediari che già a gennaio hanno provato a convincere Conte ad arrivare al Napoli, stanno cercando di capire cosa ha in mente di fare il leccese. E soprattutto se è pronto a ridimensionare la richiesta di stipendio. Poche settimane ancora di tempo, poi De Laurentiis dovrà decidere il da farsi e certo non intende incassare un altro no. Il più vicino sembra essere Stefano Pioli: ma anche qui, il patron vuole trattare con il tecnico del Milan solo quando avrà risolto il contratto con i rossoneri. Pioli non vuole rimetterci, ha un altro anno di contratto: verrà esonerato a fine stagione, ma chiederà di “transare” l’ingaggio del prossimo anno che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Chiaro, se avesse già un accordo con il Napoli, il Milan sarebbe più forte in questa trattativa: gli azzurri offriranno un biennale da 3 milioni netti. Offerta in linea, più o meno, allo stipendio di Spalletti. E Gasperini? Se ne parlerà ammesso che decida di rompere con l’Atalanta.

Il mercato

200 milioni come budget mercato. David Hancko e il Feyenoord conoscono l’offerta azzurra: 22 milioni. Gli olandesi ne vogliono almeno trenta. Dovrebbe essere il primo tassello in entrata. C’è poi Nehuen Perez il centrale sfiorato a gennaio: con l’Udinese accordo era stato raggiunto (17 milioni). Da qui si riparte. La sensazione è che Caprile tornerà in prestito dall’Empoli ma non resterà in azzurro: al contrario di Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Ma anche se è ancora presto e si attende il nuovo tecnico, pronto un altro assalto a Teun Koopmeiners, stavolta con l’offerta da 50 milioni. Gli agenti di Kvara sono attesi nei prossimi giorni: c’è qualche offerta, ma con il rinnovo giusto (4 milioni), il georgiano resta.